Самбо получило полноценное признание Международного олимпийского комитета

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Международная федерация самбо получила полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Такое решение было принято во вторник на 138-й сессии МОК.

Вместе с самбо полноценное признание получили Международный союз чирлидинга, Международная федерация любительского тайского бокса, Международная федерация айсштока, Международная ассоциация кикбоксерских организаций и Всемирная федерация лакросса.

Самбо получило временное признание МОК в ноябре 2018 года.

Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.