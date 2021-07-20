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Летние олимпийские виды спорта
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Самбо получило полноценное признание Международного олимпийского комитета

Вместе с самбо полноценное признание получили еще пять международных федераций
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Международная федерация самбо получила полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Такое решение было принято во вторник на 138-й сессии МОК.

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Вместе с самбо полноценное признание получили Международный союз чирлидинга, Международная федерация любительского тайского бокса, Международная федерация айсштока, Международная ассоциация кикбоксерских организаций и Всемирная федерация лакросса.

Самбо получило временное признание МОК в ноябре 2018 года.

Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России. 

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