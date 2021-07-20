Осипенко надеется, что российские самбисты завоюют немало золотых медалей на Олимпиадах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион мира Артем Осипенко выразил надежду на то, что российские спортсмены выиграют немало золотых медалей на Олимпийских играх. Об этом он рассказал ТАСС.

Международная федерация самбо во вторник получила полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Такое решение было принято на 138-й сессии МОК.

"Мечта всех самбистов сбылась, остался последний шаг - чтобы мы были в олимпийской программе и новые поколения самбистов смогли показать всю красоту самбо на олимпийских аренах, - сказал Осипенко. - Конечно, и нашему поколению хотелось бы выступить на Олимпийских играх, и мне, но, слава богу, самбо включили. Это наш любимый вид спорта, только процветания и продвижения. У каждого времени свои чемпионы, и, даст бог, мы наконец увидим, и не единожды, олимпийских чемпионов по самбо".

Самбо получило временное признание МОК в ноябре 2018 года.

Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России. Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году, в Лос-Анджелесе - в 2028-м.