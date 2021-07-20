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Олимпиада в Токио

Рублев: картонные кровати в Олимпийской деревне лишь со стороны кажутся смешными

23-летний российский теннисист отметил, что подготовка к Играм идет полным ходом, а в плане обустройства в Деревне его все устраивает
Андрей Рублев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Картонные кровати в Олимпийской деревне в Токио не являются проблемой для спортсменов - они лишь со стороны кажутся смешными и необычными. Об этом ТАСС рассказал теннисист сборной России Андрей Рублев.

"Обустроились [в олимпийской деревне] хорошо. Еда неплохая, выбор большой, - сказал Рублев. - Что касается картонных кроватей, то это лишь со стороны выглядит чем-то смешным и новым. Обычная одноместная кровать с обычным матрасом, в этом плане все нормально".

По словам 23-летнего теннисиста, подготовка к турниру идет полным ходом. "Второй день [подготовки] почти закончен. Надеюсь, будет достаточно времени, чтобы адаптироваться и полностью привыкнуть к кортам, начать первые матчи с хорошего уровня, на все сто процентов", - добавил Рублев.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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