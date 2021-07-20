Черноскулов: большой стимул будет дан развитию международного самбо после признания МОК

Международная федерация самбо во вторник получила полноценное признание МОК. Такое решение было принято на 138-й сессии. Ближайшие Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы.

"С трудом верится в произошедшее, тем более когда России в связи с санкциями приходится выступить на Играх без флага и гимна, - сказал Черноскулов. - Нам всегда хотелось большего развития международного самбо, и сейчас, безусловно, этому будет дан большой стимул. Ждем притока спортсменов и из дзюдо, ведь раньше спортсмены могли выступать либо в одном виде, либо в другом. Чемпионатов и первенств будут гораздо больше, чем сейчас, мы все этого очень ждем".

Черноскулов является действующим членом сборной России, шестикратным чемпионом мира, трехкратным серебряным призером чемпионатов мира. На вопрос ТАСС, планирует ли он остаться в спорте до первой Олимпиады для самбо, 38-летний Черноскулов ответил: "Кто знает, может быть, перейду более в тяжелый вес - тяжи практически вечные. Так что посмотрим".

Самбо получило временное признание МОК в ноябре 2018 года. Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России. Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году, в Лос-Анджелесе - в 2028-м.