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Летние олимпийские виды спорта

Шестаков рассчитывает, что самбо и дзюдо найдут консенсус в вопросе допуска к стартам

По словам главы Международной федерации самбо, президент МОК Томас Бах выразил готовность к сотрудничеству и созданию послаблений в данном вопросе
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков выразил надежду на то, что самбо и дзюдо придут к согласию относительно возможности спортсменов выступать в обоих видах спорта. Об этом он сообщил ТАСС.

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Ранее руководство Международной федерации дзюдо выступало против одновременного выступления самбистов и дзюдоистов в обоих видах спорта.

"Это зависит не только от нас, но и от руководства Международной федерации дзюдо, - сказал Шестаков. - Я обсуждал этот вопрос с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, он поддержал меня в этом вопросе, переговорил с Мариусом Визером. Он пошел навстречу и определенные послабления в этом вопросе уже есть, в некоторых соревнованиях по самбо могут выступать и дзюдоисты. Мы еще будем обсуждать этот вопрос, надеемся, придем к обоюдному согласию так, чтобы это помогало развитию и самбо, и дзюдо".

Во вторник Международная федерация самбо получила полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Такое решение было принято на 138-й сессии МОК. Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году, в Лос-Анджелесе - в 2028-м.

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