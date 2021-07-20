Состав сборной России по пляжному футболу на чемпионат мира будет объявлен 9 августа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу объявит окончательный состав команды на чемпионат мира 9 августа. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Михаил Лихачев.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". Сборная России в группе А сыграет с командами Парагвая, США и Японии.

"Еще месяц до чемпионата мира, поэтому пока рано говорить о составе, - сказал Лихачев. - Есть определенная дата объявления, мы будем учитывать все ковидные протоколы при выборе состава. В принципе 9 августа - это дата, когда мы определяемся с окончательной заявкой, тогда сможем назвать фамилии игроков, которые будут защищать цвета нашей команды. Официально объявим состав 9 августа".

"Что касается задач сборной на чемпионат мира, то мы совсем недавно вернулись с Кубка европейских чемпионов, поэтому еще не было встреч с руководством. Они состоятся в ближайшее время", - добавил собеседник агентства.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве, на соревновании они будут представлять команду Российского футбольного союза. На форме российской команды будет отсутствовать герб страны, государственный гимн заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. На турнире в 2019 году россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии, чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).