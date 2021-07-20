Хоккеист Ткачев не считает переход в СКА ошибочным

ТАСС, 20 июля. Переход в петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА в 2019 году российского нападающего Владимира Ткачева не является ошибочным. Об этом заявил сам хоккеист, комментарий которого передает газета "Спорт-Экспресс".

Ранее 25-летний хоккеист расторг контракт со СКА по обоюдному согласию сторон, а 30 мая подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес" сроком на один год.

"Я не считаю, что мой переход в СКА был ошибкой. Первый год отличался от второго. Мне дали возможность играть в первом звене, в большинстве. В первом сезоне чувствовал удовлетворение от работы, получал удовольствие от игры, чего не было до этого", - сказал Ткачев.

Ткачев является воспитанником омского хоккея. Всего за клуб из Санкт-Петербурга Ткачев провел в регулярных чемпионатах КХЛ 102 матча, в которых набрал 80 (25 шайб + 55 передач) очков, в плей-офф он сыграл 15 матчей и набрал 14 (2+12) очков. Ранее в КХЛ Ткачев играл за уфимский "Салават Юлаев", владивостокский "Адмирал" и омский "Авангард".