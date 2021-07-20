Прядкин: общее собрание клубов РПЛ пройдет в период с 10 по 20 августа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Общее собрание клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится в период с 10 по 20 августа. Об этом на брифинге заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

"Очередное собрание пройдет с 10 по 20 августа, на котором мы подробно рассмотрим предложения [по реформированию], - сказал Прядкин. - Мы поддерживаем изменения для того, чтобы все позитивные идеи принесли пользу российскому футболу. Сейчас не могу сказать, какую конкретно структуру [из предложенных компанией] мы поддерживаем, тот формат, который обсуждался, нам видится более перспективным".

"Хочу отметить то, что мы разделяем позицию Российского футбольного союза о том, что нам необходимо двигаться вперед, совершенствовать турнир. Мы с Hypercube проводили исследование с изменением формата, но с другими спортивными принципами, активно действовали и клубы. Мы поделились фактурой исследования, давали обратную связь, но прежде чем принимать проект, клубы попросили ознакомиться с ним поближе. Мы получили документ перед исполкомом и запросили полную версию исследований, есть ряд вопросов, которые мы подготовили с клубами", - добавил президент РПЛ.

Также Прядкин высказал мнение относительно сравнения работы компаний PwC и Hypercube. "Не корректно сравнивать два проекта, у нас была прикладная задача - мы ставили условия, но они изменились. Не важно, что нравится, важно - принять решение, которое пойдет на пользу российскому футболу. Нужно повысить уровень соревнования, чтобы быть лучше в международных турнирах", - отметил он.

Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 23 июля.