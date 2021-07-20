Спортсмены из 40 стран примут участие в детско-юношеском шахматном фестивале в Юрмале

РИГА, 20 июля. /ТАСС/. Юные шахматисты из порядка 40 стран мира примут участие в детско-юношеском шахматном фестивале Rudaga-Kaissa 2021, который пройдет в латвийском городе-курорте Юрмале при поддержке Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом рассказали во вторник на пресс-конференции его организаторы.

Фестиваль состоится уже в 13-й раз и пройдет с 23 июля по 1 августа. Впервые турнир будет проводиться под эгидой FIDE, а главным призом станет приглашение на Всемирную шахматную олимпиаду 2022 года в России. Мероприятие соберет шахматистов в возрасте до 20 лет из порядка 40 стран мира, в том числе Латвии, Испании, Германии, Нидерландов, Ганы, Белоруссии, Украины и России. Турниры пройдут как вживую, так и онлайн.

"Мы все время отслеживаем интересные идеи по всему миру и видим, что в Латвии есть желание проводить интересные события, прежде всего для детей и юношей. Мы надеемся, что в какой-то момент возникнет желание проводить и крупные профессиональные соревнования. В 2019 году мы провели в Риге турнир Гран-при, и на его полях, кстати, проводился и детский чемпионат, который мы поддержали. Поэтому традиция уже появляется, и мы надеемся, что она будет расширяться", - сказал ТАСС президент FIDE Аркадий Дворкович.

По его словам, поддержка со стороны FIDE детско-юношеских шахматных турниров является базой для дальнейшего развития этого вида спорта. "Мы все время думаем о будущих поколениях. Это огромный потенциал для вовлечения новых поколений в шахматы. Причем есть страны, где это уже традиция - в России, странах Балтии, европейских и азиатских странах, Индии, США, Китае, но во многих уголках мира это еще не стало таким движением", - отметил он.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в шахматы, как и во многие другие сферы жизни. "Турниров за доской стало меньше - мы только сейчас постепенно возвращаемся к нормальным турнирам. При этом произошел сдвиг в онлайн, у которого есть свои проблемы - и интернет не везде хорошего качества, и использование компьютерных подсказок. Все это беда для онлайн-шахмат, тем не менее для вовлечения в шахматы новых любителей это хорошо", - подчеркнул он.

Директор турнира Инесса Тестелец в разговоре с ТАСС отметила, что предстоящий шахматный праздник будет сопровождаться насыщенной программой. "У нас будут и шахматные мастер-классы, и сеансы одновременной игры со звездами и гроссмейстерами. Для детей это будет большая честь попробовать свои силы с именитыми людьми, которые прошли очень большой и кропотливый путь в шахматах", - рассказала она.