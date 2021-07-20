Чернышенко: признание самбо МОК является историческим событием для России

FIAS во вторник получила полноценное признание МОК. Такое решение было принято на 138-й сессии организации в Токио.

"Это действительно историческое событие для нашей страны, поздравляю всех неравнодушных к этому виду спорта. Самбо - спорт сильных, ловких и мужественных людей. В России этот вид единоборств является национальным видом спорта и культивируется практически во всех регионах страны. Сотни тысяч человек занимаются самбо на профессиональном и любительском уровне, развиваются такие значимые проекты, как "Самбо - в школу" и "Самбо - в вузы", - сказал Чернышенко.

Также Чернышенко отметил, что признание самбо МОК поспособствует дальнейшему развитию этого вида спорта в России. "У нас функционируют почти 80 региональных федераций самбо, и этот вид спорта является базовым в Адыгее, Калмыкии, Карелии, Калининградской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и других субъектах страны. Эти достижения - результат общих усилий и эффективной работы спортсменов, тренеров, судей, сотрудников национальных и континентальных федераций", - подчеркнул вице-премьер.

"Уверен, признание самбо олимпийским видом спорта будет способствовать дальнейшему развитию этого вида спорта в Российской Федерации, популяризации его среди подрастающего поколения и, конечно, успешному выступлению наших спортсменов на международной арене, в том числе Олимпийских играх", - добавил он.

Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.