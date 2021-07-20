Федерация хоккея с мячом России обязала участников соревнований привиться от коронавируса

ТАСС, 20 июля. Все участники и работники спортивных мероприятий по бенди в России будут обязаны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

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Данное решение связано с ухудшением эпидемиологической обстановки и увеличением тяжелых случаев среди работников спортивной отрасли. Срок прохождения вакцинации - до 15 августа 2021 года.

Отмечается, что в случае непредставления данных о прохождении вакцинации ФХМР оставляет за собой право не допускать хоккеистов и членов административно-тренерского состава клубов, не прошедших курс полной вакцинации, к участию в официальных спортивных мероприятиях (соревнованиях и сборах) под эгидой ФХМР в сезоне-2021/22.

Чемпионат России по хоккею с мячом пройдет с 1 ноября по 31 марта.