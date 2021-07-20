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Футбол в Италии

У генерального директора футбольного клуба "Милан" диагностирован рак горла

По словам Ивана Газидиса, у него излечимая форма заболевания, и он уверен, что сумеет победить недуг

ТАСС, 20 июля. Врачи диагностировали рак горла генеральному директору итальянского футбольного клуба "Милан" Ивану Газидису. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что Газидис будет продолжать работу во время лечения при полной поддержке президента клуба Паоло Скарони.

"Никогда не бывает подходящего времени для диагностики рака, - сказал Газидис. - У меня излечимая форма рака и положительный диагноз. Мне помогают моя семья и мои друзья. Я уверен, что смогу победить болезнь".

Газидису 56 лет, в декабре 2018 года он был назначен на пост генерального директора "Милана". Ранее он занимал аналогичную должность в английском "Арсенале". В прошедшем сезоне "Милан" занял второе место в чемпионате Италии, набрав 79 очков в 38 турах и в сезоне-2021/22 сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

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