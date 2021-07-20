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Летние олимпийские виды спорта

Матыцин: признание самбо МОК поспособствует популяризации этого вида спорта среди молодежи

Министр спорта РФ Олег Матыцин Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС
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Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Полное признание Международным олимпийским комитетом (МОК) Международной федерации самбо (FIAS) будет способствовать дальнейшему развитию этого вида спорта и его популяризации среди подрастающего поколения. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

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FIAS во вторник получила полноценное признание МОК. Такое решение было принято на 138-й сессии организации в Токио.

"Искренне рад, что самбо официально признано олимпийским видом спорта, это действительно историческое событие для мирового спортивного сообщества и, конечно, для России особенно. Это наш национальный вид спорта, который культивируется практически во всех регионах страны. Уверен, что признание самбо олимпийским видом спорта будет способствовать дальнейшему развитию этого вида спорта и популяризации его среди подрастающего поколения", - сказал Матыцин.

Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.

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