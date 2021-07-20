Лишенный Олимпиады гребец Косов думает только о том, чтобы его товарищи были оправданы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российский гребец Артем Косов, который вынужден пропустить Олимпийские Игры в Токио по решению национальной федерации, прошел проверку на полиграфе и думает сейчас только о том, чтобы оправдали его товарищей по экипажу Никиту Моргачева и Павла Сорина, в чьих допинг-пробах было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. Об этом Косов сообщил ТАСС.

В воскресенье тренерский штаб сборной России принял решение снять с выступления экипаж мужской четверки парной, в которой вместе с Косовым и Николаем Пименовым изначально должны были выступать отстраненные Моргачев и Сорин. Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин в тот же день сообщил ТАСС, что организация намерена провести тщательное расследование обстоятельств допингового нарушения, случившегося в середине июня на тренировочном сборе в Греции.

"Самое главное, что федерация решительно настроена на то, чтобы довести расследование до конца и найти виновных. Мы должны это сделать для того, чтобы оправдать пацанов, которые дальше потом могли бы выступать. Нас всех проверяют на полиграфе, даже Сашу Матвеева протестировали, хотя он тогда с нами в Греции не был. Я эту процедуру прошел в воскресенье, неприятные ощущения испытал, признаюсь", - сказал Косов.

Спортсмен сообщил, что команда узнала о положительных допинг-пробах 2 июля, когда направлялась в Шереметьево, чтобы вылететь на тренировочный сбор в Японию.

"Сначала думали, что это какая-то нелепая шутка, а в итоге двоих спортсменов пришлось оставить в аэропорту. Первая мысль - не у тех людей нашли, у меня в силу моей безалаберности больше шансов что-то обнаружить, чем у Никиты Моргачева, который полностью моя противоположность, очень дотошный и здорово разбирается в антидопинговых вопросах. Он, к примеру, никогда не будет пить из открытой бутылки", - заметил Косов.

"Единственный вариант, что мельдоний подмешали в спортивное питание. Ни о какой случайности или заговоре антидопинговых служб речи идти не может. Я не хочу делиться своими подозрениями, сейчас это было бы неправильно", - подчеркнул собеседник ТАСС.

"Были способны на многое"

Первоначально Моргачева и Сорина в экипаже должны были заменить Александр Матвеев и Никита Еськин. "Но в сильнейшем составе мы были способны на многое, - считает Косов. - Смотрите, в мае на квалификационной регате мы были вторыми, проиграв всего пять сотых эстонцам, бронзовым призерам Олимпиады в Рио. Месяцем ранее на чемпионате Европы финишировали седьмыми, а команда из Эстонии тогда показала третий результат".