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Мировой футбол

Футболист Джастин Клюйверт перешел в "Ниццу" из "Ромы"

На счету 22-летнего нападающего два матча за сборную Нидерландов
Джастин Клюйверт EPA-EFE/ETTORE FERRARI
Описание
Джастин Клюйверт
© EPA-EFE/ETTORE FERRARI

ТАСС, 21 июля. Нидерландский нападающий Джастин Клюйверт стал игроком французского футбольного клуба "Ницца". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Подробности соглашения с 22-летним футболистом не сообщаются. По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, игрок перешел в "Ниццу" из итальянской "Ромы" на правах аренды с возможностью выкупа за €10 млн.

В октябре 2020 года его арендовал у "Ромы" германский "Лейпциг". В чемпионате Германии он провел 19 матчей, в которых забил три мяча и сделал один голевой пас. В составе клуба из Рима на его счету девять голов и десять результативных передач в 68 встречах. За сборную Нидерландов нападающий провел две игры.

Джастин Клюйверт является сыном победителя Лиги чемпионов и двукратного бронзового призера чемпионатов Европы Патрика Клюйверта.

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