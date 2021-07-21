Песков: планы Путина посетить ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске будут уточняться

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может посетить чемпионат мира по хоккею с мячом, который пройдет в октябре в Иркутске, планы главы государства уточняются, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Планы будут уточняться", - сообщил ТАСС представитель Кремля, отвечая на вопрос, входит ли в планы Путина посещение мирового первенства.

Ранее Международная федерация хоккея с мячом объявила на своем сайте, что ждет Путина на чемпионате мира в Иркутске. Соревнования пройдут с 11 по 17 октября.