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Хоккей с мячом

Песков: планы Путина посетить ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске будут уточняться

Соревнования состоятся с 11 по 17 октября

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может посетить чемпионат мира по хоккею с мячом, который пройдет в октябре в Иркутске, планы главы государства уточняются, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Планы будут уточняться", - сообщил ТАСС представитель Кремля, отвечая на вопрос, входит ли в планы Путина посещение мирового первенства.

Ранее Международная федерация хоккея с мячом объявила на своем сайте, что ждет Путина на чемпионате мира в Иркутске. Соревнования пройдут с 11 по 17 октября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичХоккей с мячом
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