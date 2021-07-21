Выпускайте "Кракена". В ночь на 22 июля пройдет драфт расширения НХЛ

ТАСС, 21 июля. Драфт расширения Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет в ночь на 22 июля. "Сиэтл Кракен", который начнет выступление в лиге с предстоящего сезона, должен выбрать по одному игроку из 30 команд НХЛ.

Каждый клуб имел право защитить восемь полевых игроков и одного вратаря либо семерых нападающих, трех защитников и одного голкипера. Автоматически защищенными считались хоккеисты, имеющие в своем контракте пункт о запрете обмена.

Не проходили на драфт расширения игроки, которые провели в лиге свой первый или второй сезон на профессиональном уровне и имеют действующий контракт новичка или еще не подписали соглашение. Только с разрешения НХЛ на драфт можно выставить игрока, получившего травму, которая ставит под угрозу продолжение его карьеры, и пропустившего не менее 60 матчей в прошедшем сезоне. Такие игроки не вносятся в список защищенных.

Каждый клуб должен был выставить на драфт расширения как минимум одного защитника и двух нападающих, которые провели не менее 27 матчей в прошедшем сезоне и не менее 55 игр за два последних, а также одного вратаря с действующим контрактом на предстоящий сезон или получившего статус ограниченно свободного агента. Перед выставлением на драфт расширения голкипер должен получить квалификационное предложение.

"Сиэтл" обязан выбрать по одному игроку из каждой команды (всего 30 хоккеистов; не менее 14 нападающих, девяти защитников и трех вратарей), в драфте расширения не участвует только "Вегас", который вступил в НХЛ в 2017 году. Не менее 20 игроков должны иметь контракт на предстоящий сезон, их средняя совокупная стоимость должна составлять от 60 до 100% от потолка зарплат прошлого регулярного чемпионата.

"Сиэтл" не имеет права выкупать контракты игроков, выбранных на драфте, до лета 2022 года, однако может совершать обмены.

Россияне на драфте расширения

Всего клубы НХЛ защитили 21 российского хоккеиста. Ими стали Андрей Свечников ("Каролина"), Валерий Ничушкин ("Колорадо"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Денис Гурьянов, Антон Худобин, Александр Радулов (все - "Даллас"), Семен Варламов ("Нью-Йорк Айлендерс"), Павел Бучневич, Александр Георгиев, Артемий Панарин (все - "Нью-Йорк Рейнджерс"), Никита Зайцев ("Оттава"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Евгений Малкин ("Питтсбург"), Иван Барбашев ("Сент-Луис"), Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев (все - "Тампа"), Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов (все - "Вашингтон") и Сергей Бобровский ("Флорида"). Также на драфт расширения не вышли россияне, которые провели в НХЛ менее двух сезонов на профессиональном уровне: Артем Зуб ("Оттава"), Кирилл Капризов ("Миннесота"), Илья Сорокин ("Айлендерс"), Илья Михеев ("Торонто"), Николай Кныжов ("Сан-Хосе"), Михаил Мальцев ("Колорадо"), Александр Романов ("Монреаль"), Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Алексей Мельничук ("Сан-Хосе"), Иван Просветов ("Аризона"), Иван Чехович ("Сан-Хосе"), Егор Замула ("Филадельфия"), Григорий Денисенко ("Флорида"), Виталий Кравцов ("Рейнджерс"), Александр Барабанов ("Сан-Хосе"), Никита Гусев ("Флорида").

На драфте расширения могут быть выбраны 12 российских игроков: Александр Овечкин ("Вашингтон"), Александр Волков ("Анахайм"), Илья Любушкин ("Аризона"), Никита Задоров ("Чикаго"), Владислав Наместников, Евгений Свечников (оба - "Детройт"), Дмитрий Соколов ("Миннесота"), Яков Тренин ("Нэшвилл"), Артем Анисимов, Евгений Дадонов (все - "Оттава"), Герман Рубцов ("Филадельфия"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"). В списке доступных для "Сиэтла" хоккеистов также присутствуют россияне, которые имеют контракты с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): Александр Хохлачев ("Спартак"), Никита Нестеров, Михаил Григоренко, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Богдан Якимов (пробный с "Сочи"), Владислав Каменев (СКА), Виталий Абрамов ("Трактор") и Михаил Воробьев ("Салават Юлаев").

Контракт Овечкина завершится после окончания сезона, он не может быть защищен "Вашингтоном", так как 28 июля станет неограниченно свободным агентом. Чтобы выбрать россиянина, "Сиэтл" должен подписать с ним контракт до начала драфта расширения, однако сам нападающий в этом не заинтересован. Американские СМИ считают, что "Вашингтон" намеренно не подписал новый контракт с Овечкиным, так как данное решение позволило клубу защитить еще одного форварда.

"Оставить Овечкина без контракта еще на несколько дней - расчетливый шаг, который позволит "Вашингтону" защитить еще одного нападающего перед драфтом расширения. Овечкин не заинтересован в завершении карьеры не в "Вашингтоне". [Брайан] Маклеллан (генеральный менеджер "Вашингтона" - прим. ТАСС) и компания использовали подобную стратегию в отношении Ти Джея Оши перед драфтом расширения "Вегаса", - считает журналист портала The Athletic Тарик Эль-Башир.

"Сиэтлу" предстоит непростой выбор, так как на драфт расширения вышло большое количество интересных форвардов и защитников, как молодых, так и имеющих опыт, а также несколько опытных вратарей. К примеру, финалист прошедшего Кубка Стэнли "Монреаль" не защитил своего основного голкипера Кэри Прайса.

Церемония драфта расширения пройдет в ночь на 22 июля (начало - 03:00 мск). Представлять выбранных игроков будут спортсмены, связанные с различными командами Сиэтла: четырехкратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира баскетболистка Сью Берд, победители Супербоула в составе "Сиэтла" Маршон Линч и Бобби Вагнер, бывший игрок и тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сиэтл" Ленни Уилкенс, а также два экс-игрока команды Гэри Пейтон и Шон Кемп, футболист Джордан Моррис и бейсболист Кайл Льюис.