Ассоциация сумо Японии присвоила высший ранг борцу Тэрунофудзи

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Ассоциация сумо Японии приняла решение присвоить монгольскому борцу Тэрунофудзи (настоящее имя - Гантулгын Ган-Эрдэнэ) ранг ёкодзуны, который является высшим в этом виде единоборств. В среду прошло заседание ассоциации, на котором решался этот вопрос.

Тэрунофудзи стал 73-м ёкодзуной и первым, кто получил этот титул в новой эпохе "Рэйва", наступившей в Японии в 2019 году с провозглашением нового императора. Тэрунофудзи также стал седьмым иностранным атлетом, удостоившимся высшего ранга в иерархии сумо.

Монгольский борец получил второй по значимости ранг одзэки в 2015 году, после чего стал демонстрировать нестабильные результаты, проигрывая схватки и пропуская турниры из-за травм. В 2018 году борец перенес операции на коленях, а в 2019 году в связи с чередой поражений оказался в пятом по значимости дивизионе сумо. Затем Тэрунофудзи начал вновь побеждать на турнирах и в 2020 году стал первым сумоистом в истории Японии, который смог вернуться в первый дивизион из пятого. В марте 2021 года он восстановил ранг одзэки, а на июльском турнире выиграл 14 из 15 схваток, проиграв лишь единственному действующему ёкодзуне Белому Фениксу Хакухо.