{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Ассоциация сумо Японии присвоила высший ранг борцу Тэрунофудзи

Монгольский борец стал 73-м ёкодзуной в истории сумо

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Ассоциация сумо Японии приняла решение присвоить монгольскому борцу Тэрунофудзи (настоящее имя - Гантулгын Ган-Эрдэнэ) ранг ёкодзуны, который является высшим в этом виде единоборств. В среду прошло заседание ассоциации, на котором решался этот вопрос.

Тэрунофудзи стал 73-м ёкодзуной и первым, кто получил этот титул в новой эпохе "Рэйва", наступившей в Японии в 2019 году с провозглашением нового императора. Тэрунофудзи также стал седьмым иностранным атлетом, удостоившимся высшего ранга в иерархии сумо.

Монгольский борец получил второй по значимости ранг одзэки в 2015 году, после чего стал демонстрировать нестабильные результаты, проигрывая схватки и пропуская турниры из-за травм. В 2018 году борец перенес операции на коленях, а в 2019 году в связи с чередой поражений оказался в пятом по значимости дивизионе сумо. Затем Тэрунофудзи начал вновь побеждать на турнирах и в 2020 году стал первым сумоистом в истории Японии, который смог вернуться в первый дивизион из пятого. В марте 2021 года он восстановил ранг одзэки, а на июльском турнире выиграл 14 из 15 схваток, проиграв лишь единственному действующему ёкодзуне Белому Фениксу Хакухо.

Теги
ЯпонияЛетние неолимпийские виды спорта
Олимпиада в Токио
Бывший глава WADA Крейг Риди избран почетным членом Международного олимпийского комитета
Ранее он также возглавлял Всемирную федерацию бадминтона и Британскую олимпийскую ассоциацию
Бывший глава WADA Крейг Риди избран почетным членом Международного олимпийского комитета
Читать полностью