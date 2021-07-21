Шахматная федерация Аргентины провела онлайн-турнир в честь 70-летия Анатолия Карпова

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июля. /ТАСС/. Шахматная федерация Аргентины совместно с Ассоциацией университетского любительского спорта (ADAU) и представительством Россотрудничества в Буэнос-Айресе во вторник провела международный университетский шахматный турнир в честь 70-летия 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова. В соревнованиях приняли участие более 60 человек, сообщил ТАСС председатель ADAU Клаудио Хавьер Гонсальвес.

"Были участники из США, России, Уругвая, Бразилии, Аргентины. В общей сложности 63 человека", - сказал он.

Шахматный блиц-турнир был проведен на онлайн-платформе Lichess.org. Идею провести соревнование предложило представительство Россотрудничества в Аргентине. "Мы обратились к Шахматной федерации Аргентины и ADAU, с которыми сотрудничаем, с предложением провести турнир в Международный день шахмат, который отмечается 20 июля. Они согласились и захотели приурочить его еще и к 70-летию Анатолия Карпова", - рассказала ТАСС руководитель представительства Ольга Муратова.

По ее словам, до конца года Российский центр науки и культуры в Буэнос-Айресе, Шахматная федерация Аргентины и ADAU планируют провести еще два турнира в октябре и ноябре.

Карпов стал двенадцатым чемпионом мира по шахматам в 1975 году. Он является девятикратным обладателем шахматного "Оскара" - награды, которая присуждается лучшему игроку года. Всего за карьеру Карпов стал победителем в более чем 150 турнирах. В ноябре 2016 года гроссмейстер был удостоен высшей награды Министерства спорта РФ - знака "За заслуги в развитии физической культуры и спорта".