Австралийского всадника отстранили от Олимпиады после обнаружения кокаина в допинг-пробе

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Австралийский всадник Джейми Кермонд не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио, в его допинг-пробе обнаружили кокаин, спортсмен временно отстранен от любых соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта Австралии.

Тестирование было проведено 26 июня. Кермонд имеет право запросить вскрытие пробы Б.

Кермонду 36 лет, он специализируется в конкуре, спортсмен должен был впервые принять участие в Олимпиаде. Кермонд выступал на чемпионатах мира по конному спорту, дважды становился чемпионом Австралии.