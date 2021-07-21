Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявили на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере восемь человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в среду на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Одним из зараженных является иностранный спортсмен, не проживающий на территории Олимпийской деревни. Также коронавирус был обнаружен у шести японских подрядчиков и одного иностранца, который связан с проведением Игр и проживает на территории Олимпийской деревни. Отмечается, что он находился в близком контакте с 12 людьми. Оба иностранца были помещены на двухнедельный карантин.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.