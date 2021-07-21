"Милуоки" впервые за 50 лет стал чемпионом НБА

ТАСС, 21 июля. "Милуоки Бакс" дома победил "Финикс Санз" со счетом 105:98 в шестом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом сезона-2020/21. Финальная серия до четырех побед завершилась со счетом 4-2.

"Милуоки" стал чемпионом во второй раз. Впервые команда завоевала титул в 1971 году. Клуб выступает в НБА с 1968 года и в третий раз играл в финале (1971, 1974, 2021).

"Милуоки" становился победителем регулярного чемпионата в сезонах-2018/19 и 2019/20, а лидера команды греческого форварда Янниса Адетокунбо дважды подряд признавали самым ценным игроком, однако в плей-офф "Бакс" терпели поражения: в 2019 году - в полуфинале от "Торонто" (2-4), в 2020-м - во втором раунде от "Майами" (1-4). По итогам прошедшего регулярного чемпионата "Милуоки" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф команда поочередно обыграла "Майами" (4-0), "Бруклин" (4-3) и "Атланту" (4-2).

"Финикс" ни разу не становился чемпионом НБА, трижды клуб играл в финале (1976, 1993, 2021). Команда, ведомая защитниками Крисом Полом и Девином Букером, а также центровым Деандре Эйтоном, заняла второе место на Западе по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф обыграла "Лос-Анджелес Лейкерс" (4-2), "Денвер" (4-0), и "Лос-Анджелес Клипперс" (4-2).

В предыдущем сезоне чемпионом НБА стали "Лейкерс", победившие в финале "Майами" (4-2).

Регулярный чемпионат НБА прошел с 22 декабря по 16 мая, каждая команда из-за пандемии провела по 72 игры вместо стандартных 82. Плей-офф стартовал 22 мая. Победителем регулярного чемпионата стала "Юта", самым ценным игроком был признан центровой "Денвера" Никола Йокич.