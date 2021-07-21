Чемпион России в марафонском беге Лейман стал самым тестируемым РУСАДА атлетом в 2021 году

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Победитель чемпионата России 2021 года в марафонском беге Андрей Лейман стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом за первые шесть месяцев 2021 года. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, в первом полугодии он был проверен на допинг восемь раз.

По семь раз инспекторы допинг-контроля РУСАДА тестировали серебряного призера чемпионата мира 2017 года в спортивной ходьбе на 20 км Сергея Широбокова и дзюдоиста Хасана Халмурзаева, выигравшего на Олимпиаде-2016 в Бразилии золотую награду.

Чемпионат России по марафонскому бегу проходил 3 апреля на трассе "Формулы-1" в Сочи. Лейман, которому 13 апреля исполнилось 34 года, показал результат 2 часа 12 минут 53 секунды. В его активе есть также три победы, одержанные на Сибирском международном марафоне в Омске в 2017, 2018 и 2019 годах.