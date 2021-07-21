Нидерландская скейтбордистка Якобс пропустит Олимпиаду в Токио из-за коронавируса

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Нидерландская скейтбордистка Кэнди Якобс пропустит Олимпийские игры в Токио из-за положительного теста на коронавирус. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

"К сожалению, сегодня утром у меня был положительный результат [теста] на коронавирус, а это значит, что мое олимпийское путешествие здесь заканчивается, - написала Якобс. - Я чувствую себя здоровой и сделала все, что было в моих силах, чтобы предотвратить этот сценарий, я приняла все меры предосторожности. К счастью, мы соблюдаем протоколы, поэтому мои товарищи по команде по-прежнему в деле".

Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявили на Олимпиаде в Токио

По информации портала Inside the Games, Якобс стала четвертой спортсменкой из Олимпийской деревни, получившей положительный результат теста. Коронавирусом также заразились игрок сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич и два южноафриканских футболиста - Табисо Моньяне и Камохело Махлаци.

Это второй случай на Олимпийских играх в Токио, когда спортсменка пропустит соревнования из-за положительного теста на коронавирус. Ранее Национальный олимпийский комитет Чили сообщил, что тхэквондистка Фернанда Агирре не выступит на соревнованиях из-за положительного результата теста.

В среду в отчете, опубликованном на сайте оргкомитета "Токио-2020", сообщалось, что тест на коронавирус одного из иностранных спортсменов, не проживающего на территории Олимпийской деревни, дал положительный результат. С 1 июля было выявлено 79 случаев заражения среди лиц, связанных с Олимпиадой. Олимпийский турнир по скейтбордингу среди женщин пройдет с 26 июля и 4 августа.

Якобс 31 год, она является чемпионкой Европы в дисциплине "стрит".