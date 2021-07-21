РУСАДА проверило на допинг фигуристок Загитову и Медведеву

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и серебряный призер тех же Игр Евгения Медведева, пропустившие минувший сезон, в июне были впервые за полгода проверены инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом свидетельствуют материалы, оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

В июне РУСАДА также протестировало еще двух российских фигуристов: серебряного призера чемпионата Европы - 2020 в мужском одиночном катании Артура Даниеляна и обладателя бронзовой награды юношеской Олимпиады 2020 года в одиночном катании Даниила Самсонова.

Всего с начала года были протестированы 13 российских фигуристов. В мае проходила допинг-контроль Дарья Усачева, в марте были протестированы Дмитрий Козловский, а также танцевальные дуэты: Александра Степанова с Иваном Букиным и Тиффани Загорски с Джонатаном Гурейро. В январе и феврале на допинг были проверены Александра Бойкова, Анна Щербакова и Михаил Коляда.

Спортсмены находятся под контролем антидопинговых служб до тех пор, пока последние не получат официальные заявления о завершении атлетами карьеры в спорте.