Командный забег на 170 км впервые пройдет в рамках полярного ультрамарафона на Ямале

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Командный забег на 170 км в формате непрерывной 72-часовой экспедиции впервые пройдет в рамках полярного ультрамарафона "ТрансУрал" на Ямале. Вторым этапом марафона станет традиционный трейловый забег по горной местности, сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"Каждый год "ТрансУрал" предлагает участникам новые дистанции, и этот год не станет исключением, - говорится в сообщении. - Мы подготовили командный забег в формате экспедиции - это дистанция в две петли на 170 км. Контрольное время - 72 часа, практически в режиме нон-стоп с навигацией по GPS-треку участники покорят новые для марафона локации. Этот маршрут только для опытных бегунов, а вот другие дистанции традиционно смогут покорить все желающие".

Командная гонка начнется 18 августа и завершится 21 августа, дав старт двухдневному марафону. 21 августа состоится "вертикальный километр" - дистанция на 10 км от железнодорожной станции Собь до вершины горы Поур-Кеу. 22 августа - три забега длиной 10 км, 30 км и 50 км. Гонка проводится в формате линейного трейлового забега по горным тропам и дорогам различной проходимости.

В ультрамарафоне примут участие около 150 человек с разных регионов России. Для победителей оргкомитет утвердил денежный призовой фонд в размере 270 тыс. рублей.

"ТрансУрал" - первый и крупнейший в России международный многодневный горный ультрамарафон, который проводится с 2014 года. Каждый год участники пробегают живописные маршруты, проложенные вдоль границы двух частей света - Европы и Азии. За это время участники побывали на Южном (2014), Среднем (2015), Северном (2016) и Приполярном (2017) Урале. В 2018 году началась новая серия ультрамарафона "ТрансУрал 2.0", тогда впервые часть дистанции прошла за Полярным кругом на территории горного массива в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).