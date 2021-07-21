Брисбен примет летние Олимпийские игры 2032 года

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Австралийский Брисбен избран столицей летних Олимпийских игр 2032 года. Решение было принято в среду на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.

Брисбен был единственным кандидатом на проведение Игр.

Столица Игр впервые была избрана по новой процедуре - без заявочной кампании городов-кандидатов. В июне 2019 года МОК серьезно изменил правила избрания мест проведения олимпийских соревнований: были созданы комиссии по зимним и летним Олимпиадам, которые обсуждают возможность проведения Игр с национальными олимпийскими комитетами и правительствами стран, изъявившими желание принять соревнования, после чего отбирают наиболее подходящих кандидатов и выносят их на утверждение исполкома МОК.

Реформы были необходимы, чтобы снизить затраты городов на заявочные кампании и исключить варианты, которые бы требовали больших финансовых вливаний в создание олимпийской инфраструктуры.

С избранием Брисбена стали известны хозяева всех летних Олимпийских игр до 2032 года. После Токио Олимпиаду примут Париж (2024 года) и Лос-Анджелес (2028).

Австралия дважды принимала летнюю Олимпиаду. В 1956 году столицей Игр был Мельбурн, в 2000-м - Сидней. Летние Олимпийские игры 2032 года станут 35-ми по счету.