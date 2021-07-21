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Олимпиада в Токио

Бразильянка Марта стала первой футболисткой, отличившейся на пяти Олимпийских играх

В среду она забила два мяча в матче против команды Китая
Марта AP Photo/Andre Penner
Описание
Марта
© AP Photo/Andre Penner

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Женская сборная Бразилии по футболу со счетом 5:0 разгромила команду Китая в матче первого тура группового этапа Олимпийских игр.

35-летняя нападающая Марта стала автором дубля, отличившись на 9-й и 74-й минутах. Она стала первой футболисткой, которая смогла забить как минимум один мяч на пяти Олимпиадах. Бразильянка впервые отличилась на Олимпиаде на турнире в Афинах в 2004 году.

Марта дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр (2004, 2008), также в ее активе серебряная медаль чемпионата мира 2007 года. Она шесть раз признавалась лучшей футболисткой года по версии Международной федерации футбола.

Сборные Бразилии и Китая на Играх выступают в квартете F вместе с командами Нидерландов и Замбии. Ранее в среду сборная Великобритании со счетом 2:0 обыграла команду Чили в матче группы Е, шведки разгромили американок в матче группы G.

Россиянки не принимают участия в женском футбольном турнире. Финал состоится 6 августа.

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