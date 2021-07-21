Организаторы не планируют отменять или переносить первенство России по тхэквондо

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июля. /ТАСС/. Организаторы первенства России по тхэквондо среди юниоров и юниорок, которое пройдет в Ханты-Мансийске с 26 июля по 1 августа, в настоящее время не планируют переносить или отменять соревнования из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Юграмегаспорт".

"В настоящее время не планируется перенос или отмена первенства России по тхэквондо среди юниоров и юниорок. Идет подготовка к соревнованиям. Все в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Первенство России пройдет в Центре развития теннисного спорта.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 21 июля общее количество заразившихся в регионе превысило 63,4 тыс., выздоровели более 60 тыс. человек, умерли 896 пациентов.