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Британский стрелок Хилл снялась с Олимпийских игр из-за коронавируса

Она стала четвертым спортсменом, покинувшим Игры по этой причине
Эмбер Хилл AP Photo/Hassan Ammar
Описание
Эмбер Хилл
© AP Photo/Hassan Ammar

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Британка Эмбер Хилл, выступающая в стендовой стрельбе, не выступит на Олимпийских играх в Токио из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Великобритании.

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Тест на коронавирусную инфекцию 23-летней спортсменки, сданный в среду, дал положительный результат.

"Нет слов, чтобы описать то, что я сейчас чувствую. После пяти лет тренировок и подготовки я абсолютно опустошена. У меня нет никаких симптомов, мне сейчас нужно время, чтобы осознать случившееся", - сказала Хилл.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Хилл вышла в финал, где заняла пятое место. Она является победителем этапа Кубка мира 2021 года в Нью-Дели.

Хилл стала первым атлетом из Великобритании на Играх, заразившимся коронавирусом. Также она стала четвертым спортсменом, который не примет участие в Олимпиаде из-за этой болезни.

В соответствии с отчетом, опубликованном на сайте оргкомитета "Токио-2020", с 1 июля было выявлено 79 случаев заражения среди лиц, связанных с Олимпиадой.

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