Поздняков: антиковидные меры для пловцов во Владивостоке не дали нужного результата

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сожалеет, что предпринятые для пловцов на сборе во Владивостоке меры по борьбе с коронавирусом не дали нужного результата. Об этом он заявил журналистам.

Российский пловец Илья Бородин не выступит на Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса

Ранее в среду первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко сообщил ТАСС, что 18-летний Илья Бородин заразился коронавирусом и пропустит Олимпийские игры.

"Искренне жаль, что Илья Бородин вынужден пропустить Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус. Желаю ему здоровья и как можно быстрее вернуться в строй. Потеря для команды и спортивное несчастье для самого Ильи", - сказал Поздняков.

"Вместе с тем расстраивает, что предпринятые антиковидные меры на заключительном этапе подготовки команды во Владивостоке не дали необходимого результата. Хотя мы неоднократно это обсуждали со всеми нашими коллегами", - добавил он.

Бородин является победителем чемпионата Европы 2021 года на дистанции 400 м комплексным плаванием.