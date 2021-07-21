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Олимпиада в Токио

Поздняков: антиковидные меры для пловцов во Владивостоке не дали нужного результата

Ранее стало известно, что россиянин Илья Бородин пропустит Олимпиаду в Токио из-за положительного результата теста на коронавирус
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сожалеет, что предпринятые для пловцов на сборе во Владивостоке меры по борьбе с коронавирусом не дали нужного результата. Об этом он заявил журналистам.

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Ранее в среду первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко сообщил ТАСС, что 18-летний Илья Бородин заразился коронавирусом и пропустит Олимпийские игры.

"Искренне жаль, что Илья Бородин вынужден пропустить Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус. Желаю ему здоровья и как можно быстрее вернуться в строй. Потеря для команды и спортивное несчастье для самого Ильи", - сказал Поздняков.

"Вместе с тем расстраивает, что предпринятые антиковидные меры на заключительном этапе подготовки команды во Владивостоке не дали необходимого результата. Хотя мы неоднократно это обсуждали со всеми нашими коллегами", - добавил он.

Бородин является победителем чемпионата Европы 2021 года на дистанции 400 м комплексным плаванием.

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Олимпиада в Токио
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