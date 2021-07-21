Медведев и Рублев выступят на US Open

ТАСС, 21 июля. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев примут участие в Открытом чемпионате США (US Open). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Даниил Медведев рассказал, что ему сложно готовиться к Олимпиаде из-за разницы во времени

На эту тему

На турнире также, в частности, выступят серб Новак Джокович (1-е место мирового рейтинга), испанец Рафаэль Надаль (3), швейцарец Роджер Федерер (9), каждый из которых является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, и действующий победитель соревнований австриец Доминик Тим (6).

У женщин, в частности, выступят первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака (2-е место), белоруска Арина Соболенко (3), а также 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс (16).

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Наивысшим достижением россиянина на US Open является выход в финал в 2019 году.

Рублеву 23 года, в рейтинге ATP он занимает седьмое место. Лучшим результатом теннисиста на US Open является выход в четвертьфинал в 2017 и 2020 годах.

Турнир Большого шлема пройдет с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке. В прошлом году победителем мужского турнира стал Тим, женский турнир выиграла Осака.