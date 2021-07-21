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НХЛ

СМИ: "Сиэтл" не выбрал Тарасенко на драфте расширения НХЛ

Российский нападающий выступает за "Сент-Луис" с 2013 года

ТАСС, 21 июля. "Сиэтл" не выбрал российского нападающего Владимира Тарасенко, выступающего за "Сент-Луис", на драфте расширения Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в Twitter сообщает журналист портала Daily Faceoff Франк Серавалли.

Драфт расширения НХЛ пройдет в ночь на 22 июля. "Сиэтл", который начнет выступление в лиге с предстоящего сезона, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды (всего 30 хоккеистов; не менее 14 нападающих, девяти защитников и трех вратарей), кроме "Вегаса", который присоединился к НХЛ в 2017 году.

По информации источника, "Сиэтл" выберет канадского защитника "Сент-Луиса" Винса Данна.

Тарасенко 29 лет, он выступает за "Сент-Луис" с 2013 года. В сезоне-2018/19 нападающий вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. В сентябре 2020 года россиянин перенес операцию на плече - третью за 2,5 года. Из-за проблем со здоровьем Тарасенко был вынужден пропустить первую половину регулярного чемпионата. В прошедшем сезоне он провел 24 игры в регулярном чемпионате и набрал 14 очков (4 гола + 10 результативных передач).

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