Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за коронавируса

ТАСС, 21 июля. Сборная Гвинеи не примет участия в Олимпийских играх в Токио из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на министра спорта Гвинеи Санусси Соу.

В Японии выразили сожаление в связи с отказом КНДР участвовать в Олимпиаде в Токио

Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля. Гвинею на соревнованиях должны были представить пять спортсменов: Фатумата Яри Камара (вольная борьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таиру Ба (оба - плавание) и Аиссата Деэн Конте (легкая атлетика, бег на 100 м).

"В связи с ростом числа заражений COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в играх в Токио", - сообщил Соу в письме, адресованном главе Олимпийского комитета Гвинеи.

По информации источника AFP, близкого к правительству Гвинеи, решение не участвовать в Олимпиаде также связано с финансовыми проблемами государства.

В апреле об отказе участвовать в Олимпиаде объявили в КНДР. По информации южнокорейского агентства Ренхап, данное решение также было связано с желанием защитить спортсменов от заражения коронавирусом.

В соответствии с отчетом, опубликованным в среду на сайте оргкомитета "Токио-2020", с 1 июля было выявлено 79 случаев заражения среди лиц, связанных с Олимпиадой