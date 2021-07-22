Фитнес-клубы с 23 июля запустят флешмобы в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российские фитнес-клубы с 23 июля запустят флешмобы в социальных сетях в поддержку спортсменов, которые представляют страну на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС в четверг сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"Главы 40 региональных представительств организации совместно с клиентами фитнес-клубов репетируют приветствие участникам Олимпийских и Паралимпийских игр, снимают видео в поддержку российской команды, в которых люди из разных уголков страны обратятся к спортсменам с теплыми словами. И с 23 июля фитнес-клубы Национального фитнес-сообщества запустят мотивирующие флешмобы в социальных сетях", - сказала она.

По словам Силиной, в этом году спортсмены из России будут выступать "в достаточно сложных условиях на одном из важнейших событий спортивного мира: наша команда не сможет выйти под национальным флагом, не прозвучит гимн России".

"Нашим спортсменам просто необходима поддержка. Именно такое единение придаст положительный импульс и силу каждому нашему спортсмену - участнику Олимпийских игр", - убеждена она.

Национального фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1 750 фитнес-клубов из 77 регионов, имеет 40 официальных представительств на территории России. В составе организации 9 профессиональных образовательных учреждений, 5 ассоциаций, 4 федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Минспорта.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.