Венесуэла столкнулась с проблемой трансляции Олимпийских игр

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 июля. /ТАСС/. Венесуэла оплатила права на организацию телетрансляций Олимпийских игр 2021 года в Токио, однако не может им воспользоваться из-за проблем с переводом этих средств оргкомитету мероприятия. Об этом сообщил в среду президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Венесуэла заплатила за право транслировать Олимпийские игры 2021 года в Токио. Финансовое преследование банков не позволяет оргкомитету получить венесуэльские деньги", - заявил глава государства в ходе трансляции в соцсетях. По его словам, решением данной проблемы на месте в Токио занимается министр спорта страны Мервин Мальдонадо. По мнению Мадуро, Венесуэла столкнулась с очередным проявлением "банковского и финансового преследования", за которым стоят США.

Всего в Олимпийских играх в Токио принимают участие 44 венесуэльских атлета. Они будут состязаться в боксе, велоспорте, волейболе, гольфе, гребле, дзюдо, карате, легкой и тяжелой атлетике, плавании и фехтовании.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За четыре дня до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост числа новых случаев в японской столице превышает тысячу. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.