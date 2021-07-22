Итудис: MVP финала плей-офф НБА Адетокунбо является идеальным примером для молодежи

ТОКИО, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Греческий баскетболист Яннис Адетокунбо, 21 июля ставший чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и получивший награду самому ценному игроку финальной серии, является лучшим примером для молодежи и показывает, что мотивация и полное посвящение себя делу приносят успех. Об этом ТАСС рассказал наставник московского ЦСКА грек Димитрис Итудис.

В среду "Милуоки" на своей площадке обыграл "Финикс" со счетом 105:98 в шестом матче финала плей-офф и впервые за 50 лет стал чемпионом НБА. 26-летний Адетокунбо набрал в матче 50 очков и совершил 13 подборов. В среднем в финале он набирал за игры 35,2 очка и делал 13,2 подбора.

"Победа Янниса и его брата Танасиса с "Милуоки Бакс" - это огромный успех для них обоих, для их клуба, я лично поздравляю их обоих - это был великий сезон, - сказал Итудис. - Янис получил титул MVP финала, спустя 50 лет принеся победу "Бакс", - это большая честь для греческого баскетбола, для сборной Греции, многих греков и не только. Янис доказал, что тяжелый и упорный труд, мотивация и полное посвящение себя делу позволяет достигать многого. Это живой пример, как сложности и страдания могут сделать тебя сильнее, лучше, это великолепный ориентир для молодого поколения".

"Лично я хочу поздравить его и его брата со всеми достижениями", - добавил Итудис.

Греческий форвард стал вторым в истории игроком НБА, трижды набравшим более 40 очков и 10 подборов в одной финальной серии. Он повторил достижение центрового "Лос-Анджелес Лейкерс" Шакила О'Нила в финальной серии сезона-1999/2000 с "Индианой" (4-2 в серии). Адетокунбо дважды подряд признавали самым ценным игроком регулярного чемпионата - в сезонах-2018/19 и 2019/20.

"Он был в сложных жизненных ситуациях, видел трудности жизни, но он сумел бросить вызов проблемам и стать сильнее. Его концентрация и воля позволили сделать невозможное возможным", - подчеркнул главный тренер ЦСКА.