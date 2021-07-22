Российский теннисист Медведев сыграет с казахстанцем Бубликом в первом круге Олимпиады

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Второй номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Даниил Медведев встретится с занимающим 40-е место Александром Бубликом из Казахстана в первом круге олимпийского турнира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.

Россиянин Андрей Рублев (седьмое место в рейтинге ATP) встретится в первом круге с Кэем Нисикори из Японии (69). Карен Хачанов (25) сыграет с другим японцем Йосихито Нисиокой (55), Аслан Карацев (24) встретится с американцем Томми Полом (54).

В женском одиночном разряде Анастасия Павлюченкова (18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации) в первом круге встретится с итальянкой Сарой Эррани (104), Вероника Кудерметова (33) сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (9), Екатерина Александрова (34) - с бельгийкой Элизе Мертенс (17), а Елена Веснина (305) - с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

В женском парном разряде Веснина и Кудерметова сыграют с немками Анной-Леной Фрисдам и Лаурой Зигемунд. В мужском парном разряде Рублев и Хачанов начнут турнир матчем с представителями США Фрэнсисом Тиафо и Радживом Рамом, а Медведев и Карацев сыграют против словаков Лукаша Клейна и Филипа Полашека.

В мужском разряде на Олимпиаде в Токио не выступят испанец Рафаэль Надаль (3) и швейцарец Роджер Федерер (9), а также австриец Доминик Тим (6) и канадец Денис Шаповалов (10). У женщин в Токио не сыграют американка София Кенин (4), канадка Бьянка Андрееску (5), Виктория Азаренко (14) из Белоруссии, четырехкратная олимпийская чемпионка американка Серена Уильямс (16).