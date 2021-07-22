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Олимпиада в Токио

На стадионе во время церемонии открытия Олимпиады в Токио будут присутствовать 950 человек

Во время парада атлетов будут приняты меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса
© EPA-EFE/AYANO SATO

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Число официальных лиц, которые будут присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Токио 23 июля, составит 950 человек. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в японской столице представитель оргкомитета "Токио-2020" Хидэмаса Накамура.

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"Число официальных лиц на церемонии открытия составит 950 человек", - отметил он. При этом Накамура, говоря о спортсменах, которые пройдут по стадиону, не назвал точную цифру. По его словам, во время парада атлетов будут приняты различные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. В частности, речь идет о соблюдении социальной дистанции и ношении медицинских масок.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Церемония открытия также пройдет в отсутствие обычных зрителей.

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