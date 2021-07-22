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Олимпиада-2022 в Пекине

Фазель: решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 будет принято после Игр в Токио

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил, что на время Игр в Пекине будет предусмотрена пауза в календаре предстоящего сезона Национальной хоккейной лиги
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель EPA/PETER SCHNEIDER
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© EPA/PETER SCHNEIDER

ТОКИО, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение о том, будут ли игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принимать участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, будет принято после проведения Олимпиады в Токио. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF), член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил, что на время Олимпиады в Пекине будет предусмотрена пауза в календаре предстоящего сезона НХЛ.

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"Решение об участии игроков НХЛ будет принято после Олимпиады в Токио, когда будет произведен мониторинг и анализ того, как Япония смогла провести Игры в условиях пандемии коронавируса, - сказал Фазель. - Все же есть обеспокоенность из-за COVID-19. Но то, что в предварительном плане [календаря НХЛ] есть "окно", настраивает на оптимизм".

В июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с МОК и IIHF.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22 будет опубликован в ночь на пятницу. Ранее Беттмэн сообщал, что новый сезон стартует в середине октября. В конце июня комиссар лиги заявил, что у него есть серьезные опасения по поводу целесообразности поездки игроков НХЛ на Олимпиаду в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков из НХЛ. Хоккеисты лиги не участвовали в Играх из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат. Победителями той Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.

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