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Поздняков: случаев инфицирования ковидом среди россиян в Олимпийской деревне нет

По словам главы ОКР, в настоящее время в Олимпийской деревне проживают 193 спортсмена
Президент ОКР Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Все российские спортсмены, которые проживают на данный момент в Олимпийской деревне в Токио, не испытывают проблем со здоровьем. Об этом на пресс-конференции заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"В команде все здоровы, медицинский центр в настоящий момент работает лишь над восстановительными процедурами и рецидивами старых травм, - сказал Поздняков. - Случаев ковид-инфицирования среди российских спортсменов в Олимпийской деревне нет".

Как сказал ранее глава ОКР, в настоящее время в Олимпийской деревне проживают 193 спортсмена.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Поздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игры
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