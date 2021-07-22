Поздняков: случаев инфицирования ковидом среди россиян в Олимпийской деревне нет

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Все российские спортсмены, которые проживают на данный момент в Олимпийской деревне в Токио, не испытывают проблем со здоровьем. Об этом на пресс-конференции заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"В команде все здоровы, медицинский центр в настоящий момент работает лишь над восстановительными процедурами и рецидивами старых травм, - сказал Поздняков. - Случаев ковид-инфицирования среди российских спортсменов в Олимпийской деревне нет".

Как сказал ранее глава ОКР, в настоящее время в Олимпийской деревне проживают 193 спортсмена.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.