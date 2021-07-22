Не более 80 представителей делегации ОКР примут участие в церемонии открытия Олимпиады

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Не более 80 человек примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио от делегации Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом на пресс-конференции заявил президент ОКР Станислав Поздняков .

"Завтра пройдет церемония открытия, наша делегация примет в ней самое непосредственное участие, - сказал Поздняков. - От 66 до 80 участников нашей делегации примут участие в марше. Это связано с тем, что соревнования у многих начнутся на следующий день, они освобождаются. Все остальные желающие примут участие".

"Есть ограничение в колоннах марша - до шести официальных лиц, для спортсменов ограничений нет", - добавил глава ОКР.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа.