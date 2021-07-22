Император Японии заявил Баху, что уважает все усилия по проведению Игр в условиях пандемии

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Император Японии Нарухито назвал нелегким проведение Олимпиады в Токио в условиях пандемии коронавируса и выразил уважение за принятые усилия по организации Игр. Об этом он заявил в четверг во время состоявшейся в японской столице встречи с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

"Я думаю, что нелегко проводить Игры в условиях принятых мер против распространения инфекции. Я глубоко уважаю приложенные усилия", - приводит слова монарха агентство Kyodo. Бах в свою очередь пообещал, что сделает все возможное, чтобы "предотвратить любую опасность для японского народа".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Император Японии будет присутствовать на церемонии открытия Игр, которая пройдет в пятницу.