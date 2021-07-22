Поздняков: организаторы Олимпиады проявили заботу, не установив холодильники в номерах

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Телевизоры и холодильники не являются предметами первой необходимости в номерах спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом на пресс-конференции заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее сообщалось, что в номерах российских спортсменов в Олимпийской деревне в Токио не установлены холодильники и телевизоры.

"Современная молодежь использует компьютеры, различные гаджеты, планшеты, - сказал Поздняков. - Телевизор нужен, когда нужно поболеть вместе во время соревнований, для этого мы организовали лаундж-зону".

Поздняков отметил, что нет необходимости в холодильниках в номерах. "В условиях жаркого климата любые продукты, даже за непродолжительное время из столовой до номера, могут внезапно испортиться. Спортсмен может в результате не выйти на старт, отсутствие холодильников обусловлено заботой. Холодильники есть в медицинском центре в служебных целях, также есть три холодильника с напитками, доступные в любое время дня и ночи", - отметил глава ОКР.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа.