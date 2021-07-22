В Олимпийской деревне в Токио дали горячую воду

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Жители Олимпийской деревни в Токио сейчас могут пользоваться горячей водой, которой не было в первые дни ее работы. Об этом журналистам рассказал главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев.

Тренер российских фехтовальщиков сообщил, что в Олимпийской деревне нет горячей воды

Многие российские спортсмены после заселения в Олимпийскую деревню жаловались на картонные кровати, тесный туалет, отсутствие холодильников, скудный рацион и отсутствие горячей воды.

"Нам, тренерам, особые удобства не нужны. Горячая вода уже появилась, ее не было только первые два дня. Питание нас устраивает. Но главное, чтобы спортсменам было комфортно, нам не бегать", - сказал Алексеев.

"Единственное, не хватает телевизора и холодильника", - заметил он.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.