ОКР доверяет российским олимпийцам в вопросе соблюдения правил по использованию символики

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность в том, что российские спортсмены, находясь на Играх в Токио, будут соблюдать все ограничения по использованию государственной символики, установленные по решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом Поздняков заявил на пресс-конференции.

Согласно решению CAS по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), вынесенному в декабре 2019 года, российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба.