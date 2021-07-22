ОКР доверяет российским олимпийцам в вопросе соблюдения правил по использованию символики

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность в том, что российские спортсмены, находясь на Играх в Токио, будут соблюдать все ограничения по использованию государственной символики, установленные по решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом Поздняков заявил на пресс-конференции.
Согласно решению CAS по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), вынесенному в декабре 2019 года, российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба.
"У нас есть опыт взаимодействия с МОК [Международным олимпийским комитетом] на эту нему. Нам удавалось до сегодняшнего момента быть в рамках джентльменских соглашений. Уверен - наши спортсмены прекрасно осведомлены, что разрешено, что нет", - ответил Поздняков на вопрос о том, какое наказание ждет российского спортсмена, если он споет гимн страны на церемонии награждения.
Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России, при этом разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee). Флаг российской делегации должен включать в себя логотип ОКР, но не должен содержать текст. Экипировка и инвентарь спортсменов должны содержать сокращение ROC вместо RUS.
Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля.