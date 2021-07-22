ОКР будет награждать российских медалистов в Олимпийской деревне Токио

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) будет поздравлять российских спортсменов с завоеванием медалей токийской Олимпиады внутри Олимпийской деревни. Об этом на пресс-конференции заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Мы будем проводить процедуры внутри Олимпийской деревни. Они не будут носить массовый характер, у нас есть обязательства перед организаторами. Они будут у нас отмечены, с большим удовольствием будем поздравлять", - сказал Поздняков.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа.