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XXXII летние Олимпийские игры

ОКР будет награждать российских медалистов в Олимпийской деревне Токио

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) будет поздравлять российских спортсменов с завоеванием медалей токийской Олимпиады внутри Олимпийской деревни. Об этом на пресс-конференции заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Мы будем проводить процедуры внутри Олимпийской деревни. Они не будут носить массовый характер, у нас есть обязательства перед организаторами. Они будут у нас отмечены, с большим удовольствием будем поздравлять", - сказал Поздняков.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
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