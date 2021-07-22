Эксперт предостерег спортсменов от использования "Мирамистина" для обхода тестов на ковид

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Спортсменам, которые примут участие в Олимпиаде, не стоит применять "Мирамистин", чтобы обойти тест на коронавирус. Об этом ТАСС рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В четверг пловец Кирилл Пригода выложил шутливое видео, где перед сдачей теста на коронавирус рассказывает, как его пройти успешно. Для этого он прыскает в рот "Мирамистин".

"Очень пугает, что спортсмены пользуются "Мирамистином" во время таких ответственных стартов, - сказал Горелов. - Обмануть тест невозможно! Вот тест на допинг найдет "Мирамистин", а тест на коронавирус ищет обломки РНК, и если они присутствуют в слюне, то он будет. Вирус же не в ротовой полости - он во всей носоглотке. А пловец и носоглотку заливает? Так можно и утонуть, так надо замочиться прямо на 40 минут и не всплывать - может, это сработает".

"Тест обмануть невозможно - его чувствительность 94 процента. Очередной фейк [про "Мирамистин"], который очков нам не добавляет. "Мирамистин" спасет от бактерий после случайных половых контактов, не от вируса COVID", - добавил Горелов.