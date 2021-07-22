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XXXII летние Олимпийские игры

Капитана гандбольной сборной России удивил комфорт картонной кровати в Олимпийской деревне

По словам Дарьи Дмитриевой, гораздо хуже, что стены в номерах спортсменов белого цвета
Дарья Дмитриева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дарья Дмитриева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Капитана женской гандбольной сборной России Дарью Дмитриеву приятно удивил тот факт, что картонная кровать в Олимпийской деревне оказалась удобной. Об этом она рассказала журналистам в четверг.

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Кровати Олимпийской деревни приобрели популярность благодаря тому, что их каркас изготовлен из картона.

"С питанием все нормально, еду можно найти какую угодно. Кровати удобные, даже странно и неожиданно, что картонная кровать может быть такой удобной", - сказала Дмитриева.

По ее словам, гораздо хуже, что стены в номерах спортсменов белого цвета. "Белые стены смущают, - отметила она. - Но у нас есть альбомные листы, фломастеры, раскрашиваем их как можем".

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
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