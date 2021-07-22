Капитана гандбольной сборной России удивил комфорт картонной кровати в Олимпийской деревне

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Капитана женской гандбольной сборной России Дарью Дмитриеву приятно удивил тот факт, что картонная кровать в Олимпийской деревне оказалась удобной. Об этом она рассказала журналистам в четверг.
Кровати Олимпийской деревни приобрели популярность благодаря тому, что их каркас изготовлен из картона.
"С питанием все нормально, еду можно найти какую угодно. Кровати удобные, даже странно и неожиданно, что картонная кровать может быть такой удобной", - сказала Дмитриева.
По ее словам, гораздо хуже, что стены в номерах спортсменов белого цвета. "Белые стены смущают, - отметила она. - Но у нас есть альбомные листы, фломастеры, раскрашиваем их как можем".
Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.