Капитана гандбольной сборной России удивил комфорт картонной кровати в Олимпийской деревне

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Капитана женской гандбольной сборной России Дарью Дмитриеву приятно удивил тот факт, что картонная кровать в Олимпийской деревне оказалась удобной. Об этом она рассказала журналистам в четверг.

Рублев: картонные кровати в Олимпийской деревне лишь со стороны кажутся смешными

Кровати Олимпийской деревни приобрели популярность благодаря тому, что их каркас изготовлен из картона.

"С питанием все нормально, еду можно найти какую угодно. Кровати удобные, даже странно и неожиданно, что картонная кровать может быть такой удобной", - сказала Дмитриева.

По ее словам, гораздо хуже, что стены в номерах спортсменов белого цвета. "Белые стены смущают, - отметила она. - Но у нас есть альбомные листы, фломастеры, раскрашиваем их как можем".

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.