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XXXII летние Олимпийские игры

Дмитриева: российские гандболистки "словили дзен", занимаясь йогой в Олимпийской деревне

В среду одну из разминочных тренировок спортсменки провели на улице

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Российским гандболисткам при подготовке к Олимпиаде в Токио понравилось заниматься йогой вместо обычной растяжки. Об этом журналистам рассказала капитан команды Дарья Дмитриева.

Российские гандболистки находятся в Олимпийской деревне в Токио, в среду одну из разминочных тренировок они провели на улице.

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"Тренеры предложили нам потянуться или поделать упражнения с резиночками. В итоге приняли коллективное решение провести занятия по йоге. Юлия Манагарова нашла программу, и мы проводили вчера занятие", - рассказала Дмитриева.

"Дзен словили. Кстати, во время занятия рядом проходила индийская делегация, увиденное их порадовало", - добавила она.

Главный тренер сборной Алексей Алексеев заметил, что занятие йогой пошло команде на пользу. "Теперь каждый день будем заставлять заниматься йогой", - пошутил он.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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